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42 минуты назад

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty показали свежий геймплей и эпичную битву с боссом

Игромания.ру

На YouTube канале IGN появилось свежее геймплейное видео Wo Long: Fallen Dynasty, которое демонстрирует игру за персонажа на высоком уровне и эпичное сражение с одним из боссов.

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty показали свежий геймплей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики из Team Ninja показали прохождение перевала Хулаогуань (Hulaoguan Pass), области из середины игры, которая является местом многих исторических сражений. В данном случае речь идёт о столкновении между диссидентами во главе с полководцами Юань Шао и Дун Чжо, которые оккупировали древнюю столицу Китая Лоян.

Перевал Хулаогуань в Wo Long: Fallen Dynasty — это огромное поле битвы с осадными орудиями, которые могут быть использованы игроком. По размерам перевал намного шире предыдущих областей, поэтому пройти его можно несколькими способами.

Игрок может попытаться прорвать линию фронта и сразиться с толпой противников или «сделать крюк» и пробраться вперёд через стены замка. Оба маршрута в итоге ведут к эпичной битве с боссом, могущественным военачальником Лу Бу.

Wo Long: Fallen Dynasty, новая игра создателей Nioh, выходит 3 марта на PC, PlayStation и Xbox. В день релиза проект станет частью Game Pass.

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