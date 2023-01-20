IGN представило финальное превью ремейка Dead Space

Издание IGN опубликовало финальное превью ремейка Dead Space, созданного командой EA Motive. Журналист поиграл семь первых часов, из которых, по его оценке, примерно 85% состоит из оригинального, но визуально обновлённого контента.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Остальные 15% включают в себя различные нововведения, большая часть которых затрагивает игровой процесс. Некоторые элементы были напрямую позаимствованы из Dead Space 2 вроде свободного перемещения в невесомости и концепции специальных улучшений для оружия. Последнее заставляет игрока обыскивать каждый угол «Ишимуры» в поисках нужных модификаторов. Сам корабль кажется безграничным, но доступ ко всем комнатам будет открываться постепенно по мере прохождения.

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Сражения с некроморфами ощущаются более стратегическими за счёт переработки вооружения. Расчленение остаётся главной целью каждого столкновения, но разнообразия придают альтернативный режим огнемёта и неконтактные мины. Как отмечает IGN, эти второстепенные апгрейды кажутся более полезными и быстро становятся неотъемлемой частью боевой стратегии.

Любимым изменением в ремейке журналист называет автоматические выключатели (Circuit Breakers), случайные головоломки, в которых нужно перенаправлять энергию на разные машины, как правило, для того, чтобы открывать запертые двери. И если в начале приходится отключать уже ненужный лифт, то затем возникает ситуация, в которой игрок должен решить, что именно отключить и как дальше добираться до следующей цели. К примеру, отключить свет и идти в темноте или отключить систему жизнеобеспечения и растерять запас воздуха.

Что касается других нововведений, IGN упоминает сценарные изменения, которые заметны уже с первой минуты, и говорящего протагониста, который, к счастью, не стал слишком болтливым. Коллегу Айзека Кендру сделали более чёткой и дружелюбной. А религиозную секту представили в ремейке гораздо раньше, да и вписана она в самом начале, по мнению IGN, более органично.

В итоге у EA Motive получился действительно обновлённый проект, который при этом остаётся хорошо узнаваемым. Первые часы ощущаются эдакой режиссёрской версией первой Dead Space, полностью переснятой в новых декорациях.

IGN отмечает, что игра может точно понравиться новичкам и фанатам. А вот менее преданная оригиналу аудитория может посчитать ценность ремейка Dead Space не такой значительной. Даже со всеми изменениями — это невероятно похожий опыт. Журналист также считает, что Dead Space EA Motive не окажется столь важным и преобразующим проектом, как, например, ремейк Resident Evil 2.