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41 минуту назад

Провальная GTA: The Definitive Edition добралась до Steam

Чемпионат.com

Rockstar Games наконец выпустила в Steam сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Издатель не анонсировал этот релиз, но о нём рассказывал инсайдер под ником billbil-kun. Правда, он уверял, что игры выйдут не на площадке Valve, а в Epic Games Store.

Провальная GTA: The Definitive Edition добралась до Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы выпустили сборник на платформе Valve без каких-либо патчей, которые могли бы улучшить ужасное техническое состояние всех трёх игр. До 26 января бандл можно купить со скидкой 50% — за 1500 рублей. Легально его приобрести в России через Steam невозможно — в марте прошлого года Take Two ушла с российского рынка.

Стоимость Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в разных регионах:

  • Турция — 1150 лир, до 26 января 575 лир.
  • Казахстан — 19 999 тенге, до 26 января 9999 тенге.
  • Украина — 1499 гривен, до 26 января 749 гривен.
  • СНГ — $ 59,99, до 26 января $ 29,99.
  • США — $ 59,99, до 26 января $ 29,99.

Изначально сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышел 11 ноября 2021 года на ПК и консолях. Бандл приняли прохладно из-за различных технических проблем и ужасной оптимизации.

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