Провальная GTA: The Definitive Edition добралась до Steam

Rockstar Games наконец выпустила в Steam сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Издатель не анонсировал этот релиз, но о нём рассказывал инсайдер под ником billbil-kun. Правда, он уверял, что игры выйдут не на площадке Valve, а в Epic Games Store.
Авторы выпустили сборник на платформе Valve без каких-либо патчей, которые могли бы улучшить ужасное техническое состояние всех трёх игр. До 26 января бандл можно купить со скидкой 50% — за 1500 рублей. Легально его приобрести в России через Steam невозможно — в марте прошлого года Take Two ушла с российского рынка.
Стоимость Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в разных регионах:
Изначально сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышел 11 ноября 2021 года на ПК и консолях. Бандл приняли прохладно из-за различных технических проблем и ужасной оптимизации.