Riot Games подтвердила увольнение 46 сотрудников

Компания Riot Games, известная по League of Legends и Valorant, подтвердила слухи о сокращении штата. В заявлении для сайта VGC представители компания сообщили, что ей пришлось сократить 46 рабочих мест.
В качестве объяснения Riot Games ссылается на то, что подобные события — часть обычной деятельности. Сокращение штата стало результатом стратегических изменений в некоторых командах. Заострение внимания на ряде областей разработки сделало ненужными ряд других ролей.
"Это часть нашей обычной деятельности: мы периодически вносим изменения в нашу структуру и команды, основываясь на том, что, по нашему мнению, позволит нам выпускать лучший контент и дарить лучшие впечатления игрокам.
Мы никогда не принимаем эти решения легкомысленно и всегда будем исходить из того, что хотим сохранить сотрудников и заставить их сосредоточиться на наших главных приоритетах. Хотя это не всегда возможно, это наша главная цель". Riot Games
Как было отмечено ранее, увольнения проходят не только в Riot Games, но и в других игровых компаниях, в частности, Microsoft и Unity. Это происходит на фоне общего спада прибылей игровой индустрии после резкого «ковидного» взлёта популярности цифровых развлечений.