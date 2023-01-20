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1 час назад

Paradox анонсировала стратегию Age of Wonders 4

Чемпионат.com

Paradox совместно с Triumph Studios анонсировали Age of Wonders 4 — новую игру в серии пошаговых стратегий. Одним из главных нововведений станет возможность создания собственной империи, состоящей из представителей различных рас. Авторы обещают расширить и ролевую составляющую в духе игр самой Paradox, а также добавить глубокую поддержку модификаций.

Paradox анонсировала стратегию Age of Wonders 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Проект выйдет 2 мая 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Age of Wonders — одна из самых популярных стратегических серий, выходящая с 1999 года. Игры франшизы сочетают в себе пошаговые бои в духе «Героев» вместе с уникальной вселенной и некоторыми механиками из «Цивилизации». Последняя на данный момент часть — Planetfall — вышла в 2019 году получила в целом положительные отзывы от критиков и обычных игроков.

Скриншоты

Paradox
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