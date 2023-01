Sony раскрыла стартовую линейку игр для PlayStation VR2

Полный список тайтлов для PlayStation VR2, которые были официально подтверждены, выглядит следующим образом: After the Fall, ALTAIR BREAKER, Before Your Eyes, Cities VR, Cosmonious High, Creed: Rise To Glory в издании Championship Edition, The Dark Pictures: Switchback VR, Demeo, DYSCHRONIA: Chronos Alternate, Fantavision 202X, Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Job Simulator, Jurassic World Aftermath Collection, Kayak VR: Mirage, Kizuna AI: Touch the Beat!, The Last Clockwinder, The Light Brigade, Moss, Moss: Book II, NFL Pro Era, No Man's Sky, Pavlov VR, Pistol Whip, Puzzling Places, Resident Evil Village, Rez Infinite, Song in the Smoke: Rekindled, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge — Enhanced Edition, Synth Riders, The Tale of Onogoro, Tentacular, Tetris Effect: Connected, Thumper, The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution, Vacation Simulator, What the Bat и Zenith: The Last City.