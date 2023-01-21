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17 минут назад

В ремейке Dead Space будет одно важное отличие от оригинала

Чемпионат.comиещё 1

Портал ExoPhase обнародовал список достижений для ремейка культового космического хоррора Dead Space.

В ремейке Dead Space будет одно важное отличие от оригинала
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Далее в новости есть небольшой спойлер. Будьте внимательны.

Большая часть ачивок идентична трофеям оригинальной игры. Кроме одной — она называется «Воссоединение». Согласно этому достижению, в переосмыслении будет вторая концовка, которой не было в оригинальном хорроре. При этом что нужно будет сделать для открытия альтернативного финала, пока неизвестно.

Оригинальная Dead Space вышла в 2008 году. Разработкой её ремейка занимается студия EA Motive. Релиз состоится уже 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре не будет поддерживаться русский язык — даже субтитры не переведут. Это связано с санкциями против России.

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