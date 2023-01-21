В ремейке Dead Space будет одно важное отличие от оригинала

Большая часть ачивок идентична трофеям оригинальной игры. Кроме одной — она называется «Воссоединение». Согласно этому достижению, в переосмыслении будет вторая концовка, которой не было в оригинальном хорроре. При этом что нужно будет сделать для открытия альтернативного финала, пока неизвестно.