Авторы D&D представят новую версию «открытой лицензии»

После серьёзного сопротивления партнёров издательство Wizards of the Coast пошло на попятную, отказавшись ужесточать правила «открытой лицензии» настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, однако этим компания решила не ограничиваться.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Исполнительный продюсер Кайл Бринк вслед за первым обращением к аудитории опубликовал новое заявление, в котором прозвучали извинения от лица компании. По словам Бринка, издательство поступило неправильно и использовало формулировки, напугавшие многих создателей контента для D&D, усугубив ситуацию длительным молчанием.

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Теперь же Бринк заявляет об избрании Wizards of the Coast нового, более прозрачного подхода к взаимодействию с фанатским сообществом и авторами.

По словам Кайла, до 20 января компания опубликует новый черновой вариант Open Game License (далее OGL), который будет обсуждаться с аудиторией. После этого издатель запустит небольшой опрос с целью узнать общее настроение фанатов по отношению к обновлённой версии открытой лицензии. Он будет включать в себя как вопросы с заранее заготовленными вариантами ответа, так и возможность оставить письменный отзыв в свободной форме.

Опрос просуществует в течение как минимум двух недель, и компания обещает напомнить о нём перед закрытием, чтобы все желающие смоли поучаствовать в формировании будущего открытой лицензии. После этого представители компании проанализируют отзывы и презентуют скорректированный на их основе вариант OGL.

Отдельно Бринк выделил перечень контента, который никак не подпадёт под действие OGL. В него входят видеоролики любого формата (стримы, подкасты, живые постановки, блоги и т.д.), аксессуары на основе вселенных и персонажей, созданных не Wizards of the Coast (дайсы, одежда, миниатюры и даже романы), а также услуги (в том числе консультации или созданные по заказу третьих лиц изображения).

Кроме того, весь контент, созданный в рамках оригинальной OGL версии 1.0a, не будет затронут обновлённой открытой лицензией. Также продюсер в очередной раз подчеркнул, что Wizards of the Coast не станет брать отчисления или требовать финансовых отчётов от партнёров, работающих в рамках OGL, а весь произведённый ими контент будет принадлежать только самим авторам.