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52 минуты назад

Источник: Ubisoft выпустит 12 игр до апреля 2024 года

Чемпионат.com

Пока все обсуждают проблемы и печальное будущее Ubisoft, известный инсайдер Том Хендерсон рассказал о планах компании на следующий финансовый год, который начнётся 1 апреля 2023 года и закончится 31 марта 2024-го.

Источник: Ubisoft выпустит 12 игр до апреля 2024 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно информации, компания хочет выпустить как минимум 12 игр, притом четыре из них выйдут на мобильных устройствах.

Игры, которые хочет выпустить Ubisoft в следующем финансовом году
  • The Division: Heartland
  • The Settlers
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • xDefiant
  • Assassin's Creed Mirage
  • Skull and Bones
  • The Crew 3
  • Assassin’s Creed Nexus (VR-игра для Oculus)

Мобильные проекты

  • The Division Resurgence
  • Rainbow Six Mobile
  • Assassin's Creed: Codename Jade
  • Assassin's Creed для Netflix

Потенциально надеяться можно на игру по «Аватару», Assassin's Creed Mirage, The Settlers и The Crew 3. Остальные проекты, включая печально известную Skull and Bones, доверия не вызывают.

Игры,Том Хендерсон,Netflix,
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