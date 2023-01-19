Источник: Ubisoft выпустит 12 игр до апреля 2024 года

Пока все обсуждают проблемы и печальное будущее Ubisoft, известный инсайдер Том Хендерсон рассказал о планах компании на следующий финансовый год, который начнётся 1 апреля 2023 года и закончится 31 марта 2024-го.
Согласно информации, компания хочет выпустить как минимум 12 игр, притом четыре из них выйдут на мобильных устройствах.
Мобильные проекты
Потенциально надеяться можно на игру по «Аватару», Assassin's Creed Mirage, The Settlers и The Crew 3. Остальные проекты, включая печально известную Skull and Bones, доверия не вызывают.