Bethesda пообещала «очень скоро» объявить дату выхода Starfield

Bethesda в своих социальных сетях заявила, что объявит дату выхода масштабного AAA-приключения Starfield «очень скоро». Причём официальный аккаунт компании заявил об этом в ответ на комментарий одного из пользователей, который, как и многие, интересуется точной датой релиза.

Авторы Starfield уже готовят посвящённое игре отдельное мероприятие, на нём должны открыть предзаказы и как раз раскрыть точную дату выхода. При этом, когда состоится презентация, всё ещё неизвестно. Ещё есть малый шанс, что дату выхода объявят на презентации игр Xbox 25 января, хотя на этом ивенте о новой игре от Bethesda рассказывать не планируют.