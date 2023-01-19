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1 час назад

Дату выхода Starfield обещают объявить скоро

Чемпионат.com

Bethesda в своих социальных сетях заявила, что объявит дату выхода масштабного AAA-приключения Starfield «очень скоро». Причём официальный аккаунт компании заявил об этом в ответ на комментарий одного из пользователей, который, как и многие, интересуется точной датой релиза.

Bethesda пообещала «очень скоро» объявить дату выхода Starfield
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы Starfield уже готовят посвящённое игре отдельное мероприятие, на нём должны открыть предзаказы и как раз раскрыть точную дату выхода. При этом, когда состоится презентация, всё ещё неизвестно. Ещё есть малый шанс, что дату выхода объявят на презентации игр Xbox 25 января, хотя на этом ивенте о новой игре от Bethesda рассказывать не планируют.

На днях в Steam поменяли дату выхода Stаrfield. Изначально на площадке значился точный год релиза — 2023-й. А сейчас на платформе время премьеры значится как «скоро». Скорее всего, Xbox и Bethesda готовят страницу игры для старта предзаказов. Если это правда, то она появится не раньше 25 января. А скорее всего, в феврале.

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