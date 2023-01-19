Стримерша Amouranth попросила выбрать между собой и игровым ПК

Известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса решила провести опрос в «Твиттере» и узнать, что бы предпочла аудитория: один день с ней или PS5.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Результаты опроса оказались забавными, поскольку 64% голосов отдали за консоль, а выбрать стримершу решили лишь 35%.

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После этого опроса девушка решила провести следующий, отметив, что большинство предпочли её консоли. В этот раз она поставила посетителей перед выбором между собой и игровым ПК. Результаты оказались ещё забавнее, поскольку уже больше 75% аудитории выбрали ПК.

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