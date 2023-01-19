В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
13 минут назад

Стримерша Amouranth попросила выбрать между собой и игровым ПК. Геймеры не подвели

Чемпионат.com

Известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса решила провести опрос в «Твиттере» и узнать, что бы предпочла аудитория: один день с ней или PS5.

Стримерша Amouranth попросила выбрать между собой и игровым ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Результаты опроса оказались забавными, поскольку 64% голосов отдали за консоль, а выбрать стримершу решили лишь 35%.

Скриншот

После этого опроса девушка решила провести следующий, отметив, что большинство предпочли её консоли. В этот раз она поставила посетителей перед выбором между собой и игровым ПК. Результаты оказались ещё забавнее, поскольку уже больше 75% аудитории выбрали ПК.

Скриншот

Судя по всему, девушка ожидала явно не таких результатов. В комментариях шутят, что Amouranth, конечно, привлекательная, но ПК и PS5 явно лучше, поскольку могут принести больше радости и эмоций.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители