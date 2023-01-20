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1 час назад

GOG раздаёт милое приключение Haven Park

Игромания.руиещё 1

До 30 января в магазине GOG продолжается крупная новогодняя распродажа. И в её рамках открыта очередная раздача. В ближайшие три дня все желающие могут забрать милый исследовательский менеджер Haven Park.

GOG раздает приключение Haven Park
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Безмятежное приключение вышло в августе 2021 года, и в Steam игра собрала очень положительные отзывы: практически все покупатели рекомендуют игру. Наш герой, цыплёнок Флинт, получает от Бабули целый остров и пытается обустроить на нём кемпинг, чтобы порадовать зверушек-туристов.

Игрокам предстоит собирать ресурсы для постройки кемпингов и восстановления огромного парка. Для этого придётся изучить весь остров и познакомиться с его обитателями. И при этом не забывать использовать клавишу Е.

Забрать Haven Park можно с главной страницы магазина или по прямой ссылке.

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