Почему 2023 год будет печальным для игровой индустрии

Индустрия видеоигр переживает не самые простые времена. По результатам прошлого года, продажи консолей и компьютеров резко упали, тогда как тиражи игр, напротив, немного повысились. Портал gamesindustry.biz собрал шесть причин, почему 2023 год может стать плачевным для поклонников видеоигр.

Фото: Steam Steam

Игровая индустрия, как и все остальные, подвержена рецессии

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Бытует мнение, что от рецессии игры выходят только в плюс. Якобы когда люди начинают затягивать пояса, первыми сокращаются расходы на кинотеатры и рестораны, тогда как видеоигры предлагают гораздо больше выгоды в плане развлечений. Но это заблуждение построено на статистике предыдущей рецессии, которая случилась во времена Xbox 360, Wii, DS, Call of Duty, Guitar Hero и других. Тогда платформам не приходилось соперничать с free-to-play играми и онлайн-кинотеатрами, которые, в каком-то смысле, более выгодны. Да, согласно статистике, большие игры неплохо продавались даже в периоды экономического упадка — но не так хорошо, как могли бы.

Работа на дому создает трудности

Пандемия COVID-19 и вынужденная самоизоляция серьезно повлияли на циклы разработки новых игр, особенно тех, что находились на ранних стадиях работы. После того, как некоторые студии адаптировались под новые условия, темпы разработки пришли в норму — но многие студии по-прежнему трудятся медленнее, чем раньше. Другими словами, в 2023 году гарантированно будут задержки и переносы релизов.

Пик Nintendo Switch уже позади

Switch и по сей день остается достаточно мощной платформой, но сейчас она однозначно вступает в поздние этапы жизненного цикла. Консоль Nintendo гарантированно будет важным игроком на рынке в 2023 году, однако продажи устройств продолжат падать — а продажи игр зависят от того, что компания сможет представить помимо новой The Legend of Zelda.

Новая Call of Duty не выйдет в 2023

Call of Duty — настолько значимая IP, что она в одиночку может влиять на глобальное положение на рынке. Провальные продажи Call of Duty: Vanguard ощутимо повлияли на рыночную статистику в 2021 году. Сейчас же Activision строит планы вокруг цифрового контента для Modern Warfare 2 и Warzone: франшиза сохранит присутствие на игровом рынке, но не получит громкой новинки, которая бы повысила прибыли к рождеству.

Ребрендинг FIFA вызывает опасения

В 2023 году впервые за 10 лет серии Call of Duty и FIFA могут не попасть на верхние строчки европейских топов продаж. Отчасти из-за того, что Electronic Arts переименовала свою серию футбольных симуляторов из FIFA в EA Sports FC. Издатель сохранил лицензию на остальные элементы, от стадионов до конкретных игроков, так что ежегодный спорт-сим наверняка вновь станет одной из самых крупных игр года. Тем не менее, потеря знаменитого бренда потребует больших вложений в рекламу и в целом заставляет задуматься о будущем главной футбольной игры современности.

Цены на игры вновь поднимутся