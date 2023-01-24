Почему 2023 год будет печальным для игровой индустрии

Индустрия видеоигр переживает не самые простые времена. По результатам прошлого года, продажи консолей и компьютеров резко упали, тогда как тиражи игр, напротив, немного повысились. Портал gamesindustry.biz собрал шесть причин, почему 2023 год может стать плачевным для поклонников видеоигр.
Бытует мнение, что от рецессии игры выходят только в плюс. Якобы когда люди начинают затягивать пояса, первыми сокращаются расходы на кинотеатры и рестораны, тогда как видеоигры предлагают гораздо больше выгоды в плане развлечений. Но это заблуждение построено на статистике предыдущей рецессии, которая случилась во времена Xbox 360, Wii, DS, Call of Duty, Guitar Hero и других. Тогда платформам не приходилось соперничать с free-to-play играми и онлайн-кинотеатрами, которые, в каком-то смысле, более выгодны. Да, согласно статистике, большие игры неплохо продавались даже в периоды экономического упадка — но не так хорошо, как могли бы.
Пандемия COVID-19 и вынужденная самоизоляция серьезно повлияли на циклы разработки новых игр, особенно тех, что находились на ранних стадиях работы. После того, как некоторые студии адаптировались под новые условия, темпы разработки пришли в норму — но многие студии по-прежнему трудятся медленнее, чем раньше. Другими словами, в 2023 году гарантированно будут задержки и переносы релизов.
Switch и по сей день остается достаточно мощной платформой, но сейчас она однозначно вступает в поздние этапы жизненного цикла. Консоль Nintendo гарантированно будет важным игроком на рынке в 2023 году, однако продажи устройств продолжат падать — а продажи игр зависят от того, что компания сможет представить помимо новой The Legend of Zelda.
Call of Duty — настолько значимая IP, что она в одиночку может влиять на глобальное положение на рынке. Провальные продажи Call of Duty: Vanguard ощутимо повлияли на рыночную статистику в 2021 году. Сейчас же Activision строит планы вокруг цифрового контента для Modern Warfare 2 и Warzone: франшиза сохранит присутствие на игровом рынке, но не получит громкой новинки, которая бы повысила прибыли к рождеству.
В 2023 году впервые за 10 лет серии Call of Duty и FIFA могут не попасть на верхние строчки европейских топов продаж. Отчасти из-за того, что Electronic Arts переименовала свою серию футбольных симуляторов из FIFA в EA Sports FC. Издатель сохранил лицензию на остальные элементы, от стадионов до конкретных игроков, так что ежегодный спорт-сим наверняка вновь станет одной из самых крупных игр года. Тем не менее, потеря знаменитого бренда потребует больших вложений в рекламу и в целом заставляет задуматься о будущем главной футбольной игры современности.
Инфляция, расходы на логистику и возрастающая стоимость разработки могут означать лишь одно: цены на игры пойдут в гору. Microsoft уже заявила о том, что поднимет ценник на проекты собственной разработки, и этот тренд вряд ли заглохнет в 2023 году.