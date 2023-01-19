Bungie рассказала о грядущих изменениях из Destiny 2: Lightfall

Разработчики из Bungie представили большой пост по Destiny 2: Lightfall, где рассказали о грядущих изменениях.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Речь в первую очередь коснулась системы модов и настройки экипировки, а главной «темой» изменений стала консолидация разных элементов. Авторы отметили, что давно хотели поработать над этими вопросами, убрав лишние детали.

Теперь игроки получат десять слотов для наборов снаряжения, где можно сохранять различные варианты экипировки. Кроме того, упростится сама система настройки на тематическом экране — это касается и модов, каждый из которых авторы как-то подправят.

У модов и брони не будет привязки к определённому типу энергии, переключаться между ними больше не потребуется. Снизится и стоимость модификаций, а особенности артефактов теперь не будут требовать отдельного слота (и применяются пассивно). Ещё пропадут специальные моды на оружие — теперь они будут настраиваться на определённый урон.

Пользователям больше не придётся тратить много времени на настройку модов и учитывать разные ограничения, которые были в игре раньше. Кроме того, больше не будет нужды ожидать появления нужной модификации на Ада-1.

Теперь доступ к базовым модам будет открыт обладателям шестого ранга, причём большая часть старых игроков получит его сразу после обновления. Кроме того, будут переработаны и моды «Боевого стиля». Ещё на активностях с высокой сложностью уберут модификатор «Match Game», изменив принцип работы щитов. Кроме того, эволюционирует и система «элементальных колодцев», когда у каждого из подклассов будет собственный ресурс, уникальный для определённых элементов.