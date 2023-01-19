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32 минуты назад

СМИ: Riot Games присоединилась к волне сокращений в индустрии IT

Игромания.ру

Как сообщает журналист Джейкоб Вулф, руководители студии Riot Games, ответственной за популярную MOBA-игру League of Legends, инициировали процедуру сокращения штата сотрудников.

Riot Games присоединилась к волне сокращений в индустрии IT
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Вулфа, масштабы увольнений неизвестны, однако информацию об этом ему сообщило сразу несколько источников. Сообщается, что сокращения затронут отделы рекрутирования и HR, а также техническую поддержку и подразделение, отвечающее за киберспортивное направление. Судя по всему, непосредственно разработчиков многочисленных проектов по вселенной League of Legends, среди которых шутер Valorant и грядущий файтинг Project L, ситуация не коснётся.

Вулф также отмечает, что за много лет существования Riot компания ни разу не сокращала штат в больших количествах — причиной первой в её истории волны увольнений называют общее падение прибыльности рынка развлечений.

Студия присоединилась к целой плеяде IT-компаний, которые в середине января объявили о сокращениях. Так, корпорация Microsoft планирует до конца июня уволить до десяти тысяч работников, а Unity ввиду отказа от ряда проектов избавляется от почти трёхсот специалистов. При этом «зачистки» затронут и игровое подразделение первой — под «раздачу» попали команды, ответственные за серию Halo и ещё даже не вышедшую Starfield.

Ключевой причиной сокращений в отрасли называют изменения, вызванные окончанием пандемии коронавируса. Последняя поспособствовала увеличению интереса запертых по домам людей к многочисленным цифровым развлечениям, однако возвращение в привычный ритм жизни сказалось и на популярности видеоигр, онлайн-кинотеатров и разнообразных подписочных сервисов. Это привело к падению рынка даже в Китае, показавшем спад впервые за два десятилетия.

Игры,Microsoft,
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