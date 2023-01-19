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1 час назад

Слух: скоро состоится анонс четвёртой части Age of Wonders

Игромания.ру

Инсайдер под ником billbil-kun, который славится верными утечками по EGS, сообщил, что в скором времени состоится анонс Age of Wonders 4.

Инсайдер сообщил о скором анонсе четвертой части Age of Wonders
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Именно о ней якобы должны рассказать Paradox Interactive и Triumph Studios на презентации, которая пройдёт сегодня, 19 января в 20:00 МСК. По словам инсайдера, у проекта будет два издания — стандартное и «премиум». Цена первого при этом составит 50 долларов.

Авторы и ранее намекали на возвращение стратегической серии — предполагается, что в новой части снова будет большой упор на фэнтези-элементы и магию, которая выступает в качестве одной из основ местной боевой системы.

Первая часть серии появилась на рынке ещё в 1999 году, а триквел вышел в 2014-м. При этом последняя часть франшизы в лице Age of Wonders: Planetfall вступила на территорию жанра космической фантастики — релиз этого проекта состоялся в 2019 году.

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