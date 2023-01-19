Шесть причин почему 2023 год будет отличным для игровой индустрии

Индустрия видеоигр переживает не самые простые времена. По результатам прошлого года, продажи консолей и компьютеров резко упали, тогда как тиражи игр, напротив, немного повысились. Портал gamesindustry.biz собрал шесть причин, почему 2023 год может стать великолепным для поклонников видеоигр.

Фото: Steam Steam

PlayStation 5 и Xbox Series X действительно будут в наличии

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Запуск нового поколения консолей в 2020 году был омрачен производственными проблемами, которые существенно задержали развитие обеих платформ. Большую часть прошлого года ни Sony, ни Microsoft не смогли поставить достаточно устройств для всех желающих: низкие складские запасы привели к тому, что в Европе продажи PS5 упали на 35%. Но теперь эти проблемы в прошлом — на прошлой неделе CEO PlayStation Джим Райан заявил, что производство PS5 стабилизировалось. Огромный прирост запасов в декабре привел к повышению продаж на всех значимых рынках. Конечно, не все магазины получили поставки, но отныне нам вряд ли придется брать новенькие консоли втридорога у перекупщиков.

Marvel’s Spider-Man 2 может стать крупнейшим эксклюзивом PlayStation

PlayStation 5 уже получила ряд крупных проектов — релиз God of War Ragnarok стал одной из самых больших премьер прошлого года. В 2023-м схожую роль может сыграть сиквел Marvel’s Spider-Man, который практически обречен на успех. Первая часть серии была одним из самых быстро распродаваемых проектов за всю историю PlayStation, а самостоятельное дополнение Miles Morales вышло аккурат к релизу PlayStation 5. Кроме того, обе игры не так давно вышли на ПК, и их суммарные продажи на данный момент превышают 33 млн копий. Если следующая часть приключений Человека-паука выйдет под рождество, то Sony может и не пострадать от потери Call of Duty.

Starfield — предвестник возвращения Xbox

Bethesda Games Studios — настоящая кузня бестселлеров. Франшизы Fallout и The Elder Scrolls пользуются огромной популярностью, и каждая новая игра в обеих сериях неизбежно попадает в топы продаж. Но Starfield немного отличается от них. Это совершенно новая IP, которая, к тому же, не выйдет на PS5 — на секунду, примерно 40-45% продаж Fallout 4 пришлись на пользователей PS4. Обойдя PlayStation стороной, Starfield станет частью Xbox Game Pass, благодаря чему проект станет более выгодным предложением на фоне многих других блокбастеров 2023 года. Этот релиз может стать крупнейшим для платформы со времен золотой эпохи Halo.

Tears of the Kingdom продолжит успех Breath of the Wild

The Legend of Zelda — одна из старейших и самых важных франшиз в истории игровой индустрии, однако до выхода Breath of the Wild ни одна игра серии не преодолевала порог в 10 млн проданных копий. Предыдущим бестселлером франшизы была Twilight Princess на Wii и GameCube, которая разошлась тиражом почти в 9 млн копий, однако продажи Breath of the Wild сейчас более чем в три раза превышают эту цифру. Конечно, если обратиться к статистике, каждый раз, когда Nintendo выпускала две части The Legend of Zelda на одной платформе, вторая собирала значительно меньшую аудиторию… Но даже в этом случае Tears of the Kingdom вполне может стать второй по величине игрой франшизы после Breath of the Wild. Кроме того, огромный тираж Nintendo Switch (120 млн устройств) практически гарантирует игре оглушительный финансовый успех.

Nintendo Switch по-прежнему опережает конкурентов

Кстати о Nintendo Switch. В 2022 году эта консоль была самой популярной игровой платформой на планете. Она сохранила лидерство на рынке даже в тех странах, где спрос на Switch значительно снизился, вроде Великобритании. Согласно статистике Nintendo, опубликованной в сентябре 2022-го, за год Switch разошлась тиражом в более чем 100 млн копий. Эти данные показывают, что, несмотря на падение продаж, устройство неплохо чувствует себя на большинстве рынков. Иными словами, говорить о выпуске Switch 2 пока рановато.

2023 — год больших релизов

Даже если оставить крупные консольные эксклюзивы за скобками, в 2023 году на ПК и других платформах выйдет немало других ААА-проектов. Ремейк Resident Evil 4, Suicide Squad, Diablo IV, Street Fighter 6, Dead Island 2, Minecraft Legends — и это только в первой половине года. Ubisoft готовит новую Assassin’s Creed, Electronic Arts выпустит Star Wars Jedi: Survivor, а Square Enix летом выпустит шестнадцатую часть Final Fantasy.