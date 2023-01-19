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1 час назад

Persona 3 Portable вышла на ПК, консолях и в Game Pass

Чемпионат.com

19 января до ПК, консолей Xbox, PlayStation и Nintendo Switch наконец добралась Persona 3 Portable — переиздание культовой японской ролевой игры от Atlus. Кроме того, в тот же день состоялся релиз и Persona 4 Golden на консолях — оба проекта можно оценить в том числе в Game Pass. ПК-версии обоих проектов в Steam недоступны в РФ из-за ухода SEGA с отечественного рынка, однако на сторонних площадках оба проекта можно приобрести в виде подарка в том числе и для российских аккаунтов.

Persona 3 Portable вышла на ПК, консолях и в Game Pass
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Оба переиздания получили поддержку высокого разрешения экрана с повышенной частотой кадров, улучшенных текстур, обновленных моделей и других графических нововведений. Некоторые пользователи ругают Persona 3 Portable за не самый лучший порт, включая плохое качество задников и звук с низким битрейтом прямиком с PSP.

Ранее на ПК и консолях также вышла Persona 5 Royal — последняя на данный момент номерная часть серии. Проект получил очень высокие оценки от критиков и обычных игроков за доработанный геймплей, интересный сюжет и стилизованную графику.

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