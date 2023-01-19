Persona 3 Portable вышла на ПК, консолях и в Game Pass

19 января до ПК, консолей Xbox, PlayStation и Nintendo Switch наконец добралась Persona 3 Portable — переиздание культовой японской ролевой игры от Atlus. Кроме того, в тот же день состоялся релиз и Persona 4 Golden на консолях — оба проекта можно оценить в том числе в Game Pass. ПК-версии обоих проектов в Steam недоступны в РФ из-за ухода SEGA с отечественного рынка, однако на сторонних площадках оба проекта можно приобрести в виде подарка в том числе и для российских аккаунтов.