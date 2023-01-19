В The Sims 4 появятся новое белье и беспорядок в ванных комнатах

Совсем скоро EA добавит в The Sims 4 два новых комплекта. Первый — это бельё с эксклюзивным принтом, созданное в партнёрстве с брендом одежды MeUndies. Второй набор включает в себя предметы для создания атмосферы беспорядка в ванной комнате.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Оба комплекта должны выпустить сегодня, 19 января, на PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5. Дополнительные промо-фото новых DLC представлены ниже.

Игромания.ру

Игромания.ру