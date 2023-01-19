В The Sims 4 появятся новое белье и беспорядок в ванных комнатах

Совсем скоро EA добавит в The Sims 4 два новых комплекта. Первый — это бельё с эксклюзивным принтом, созданное в партнёрстве с брендом одежды MeUndies. Второй набор включает в себя предметы для создания атмосферы беспорядка в ванной комнате.
Оба комплекта должны выпустить сегодня, 19 января, на PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5. Дополнительные промо-фото новых DLC представлены ниже.
Напомним, что 31 января разработчики The Sims 4 проведут специальную трансляцию, на которой подробнее расскажут о грядущем контенте для игры. Ранее EA дразнила фанатов большим обновлением, дополнительным расширением и двумя комплектами — последними в итоге оказались бельё с беспорядком в ванной.