Увольнения в Microsoft затронули команды Halo и Starfield

По данным журналиста Джейсона Шрайера, обещанные увольнения внутри Microsoft затронули и игровое направление.

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В частности пострадали авторы Halo и Starfield из 343 Industries и Bethesda Game Studios, причём некоторые уволенные сотрудники работали с Xbox более 10 лет. Конкретных данных не огласили, но источники Шрайера отмечают, что особенно сильный удар пришёлся на 343 Industries.

Ранее стены Microsoft покинули многие контрактные работники, а процесс найма новичков в компании был уже некоторое время «на паузе». Всего Microsoft планирует сократить порядка 10 тысяч сотрудников, то есть 5% от общего штата — процесс завершится к концу третьего квартала 2023 финансового года.

Повлияют ли сокращения на релиз будущих новинок фирмы, включая и тот же Starfield — непонятно.

Кроме того, студию 343 Industries уже покинул директор Halo Infinite Джозеф Стейтен, который перешёл в Xbox Publishing.

Он присоединился к команде в 2020 году в качестве ведущего специалиста по сюжетной кампании, а затем получил должность главы творческого отдела. Ранее Стейтен работал над Combat Evolved, Halo 2 и Halo 3, написал несколько книг по вселенной и выступал в качестве ведущего сценариста Destiny.