Опубликованы новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World поделилась с изданием Wired двумя свежими скриншотами своего грядущего проекта S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которого запланирован на этот год.
Также разработчики подтвердили, что обосновались в Праге, но часть сотрудников продолжает работать удалённо, оставшись в Украине.
А в конце прошлого года состоялась премьера нового трейлера игры, демонстрировавшего геймплей, местных монстров, интерфейс и разные локации Зоны. В целом ролик получил одобрение со стороны фанатов. Положительные комментарии, в которых хвалили атмосферу, картинку, музыку и стрельбу, встречались на YouTube чаще всего.
На релизе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет доступна на PC, Xbox Series и в Game Pass, без антипиратской защиты и русской озвучки. GSC Game World активно отрицает слухи о новых переносах игры, называя их абсурдом.
Официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 в России не будет, но, похоже, что местные подписчики Game Pass смогут получить к игре доступ.