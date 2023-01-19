Опубликованы новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World поделилась с изданием Wired двумя свежими скриншотами своего грядущего проекта S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которого запланирован на этот год.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игромания.ру

Также разработчики подтвердили, что обосновались в Праге, но часть сотрудников продолжает работать удалённо, оставшись в Украине.

А в конце прошлого года состоялась премьера нового трейлера игры, демонстрировавшего геймплей, местных монстров, интерфейс и разные локации Зоны. В целом ролик получил одобрение со стороны фанатов. Положительные комментарии, в которых хвалили атмосферу, картинку, музыку и стрельбу, встречались на YouTube чаще всего.

На релизе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет доступна на PC, Xbox Series и в Game Pass, без антипиратской защиты и русской озвучки. GSC Game World активно отрицает слухи о новых переносах игры, называя их абсурдом.