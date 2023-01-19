В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
41 минуту назад

The Callisto Protocol вернули в продажу в российский Steam

Игромания.ру

Ранее мы рассказывали о том, что The Callisto Protocol сняли с продажи в российских Steam и Epic Games Store. Причём из местного магазина Valve игру убрали всего два дня назад, оставив только сезонный пропуск. Однако, похоже, что издатель передумал — сейчас The Callisto Protocol вновь доступна для покупки.

The Callisto Protocol вернули в продажу в российский Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В российском Steam игра продаётся с прежним ценником в 3645 pуб, но в настоящий момент её можно приобрести со скидкой в 20%, за 2916 pуб.

Согласно SteamDB, The Callisto Protocol теперь нельзя купить только в Японии — в этой стране проект не прошёл местную цензуру. Отметим также, в российском EGS игра всё ещё недоступна.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Обзоры игры оказались по большей части положительными, однако PC-версию раскритиковали за ужасную оптимизацию. Недавно стало известно, что продажи Callisto Protocol не оправдали ожиданий её создателей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители