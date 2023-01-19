The Callisto Protocol вернули в продажу в российский Steam

Ранее мы рассказывали о том, что The Callisto Protocol сняли с продажи в российских Steam и Epic Games Store. Причём из местного магазина Valve игру убрали всего два дня назад, оставив только сезонный пропуск. Однако, похоже, что издатель передумал — сейчас The Callisto Protocol вновь доступна для покупки.
В российском Steam игра продаётся с прежним ценником в 3645 pуб, но в настоящий момент её можно приобрести со скидкой в 20%, за 2916 pуб.
Согласно SteamDB, The Callisto Protocol теперь нельзя купить только в Японии — в этой стране проект не прошёл местную цензуру. Отметим также, в российском EGS игра всё ещё недоступна.
The Callisto Protocol вышла 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Обзоры игры оказались по большей части положительными, однако PC-версию раскритиковали за ужасную оптимизацию. Недавно стало известно, что продажи Callisto Protocol не оправдали ожиданий её создателей.