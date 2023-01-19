Ранее на форуме Resetera опубликовали первый час прохождения Forspoken, в котором можно увидеть несколько катсцен и геймплей. Оригинальный пост быстро почистили, но сам ролик успели сохранить.
Видео демонстрирует самое начало игры: в нём главная героиня Фрей оказывается в нескольких неприятных ситуациях в родном Нью-Йорке, а затем переносится в фэнтезийный мир под названием Атия. Там девушка знакомится с неожиданным спутником, говорящим браслетом, и отправляется исследовать новый мир, полный опасных приключений.
Пользователь, записавший первый час геймплея, успел пройти несколько вступительных заданий и даже сразиться с драконом.Forspoken выходит в этом месяце, 24 января, на PlayStation 5 и PC.
Ранее Square Enix опубликовала кинематографичный трейлер игры, посвящённый главной героине. Кроме того, в сети появились системные требования игры и полный список трофеев.