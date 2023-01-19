Ранее на форуме Resetera опубликовали первый час прохождения Forspoken, в котором можно увидеть несколько катсцен и геймплей. Оригинальный пост быстро почистили, но сам ролик успели сохранить.

Видео демонстрирует самое начало игры: в нём главная героиня Фрей оказывается в нескольких неприятных ситуациях в родном Нью-Йорке, а затем переносится в фэнтезийный мир под названием Атия. Там девушка знакомится с неожиданным спутником, говорящим браслетом, и отправляется исследовать новый мир, полный опасных приключений.

Пользователь, записавший первый час геймплея, успел пройти несколько вступительных заданий и даже сразиться с драконом.Forspoken выходит в этом месяце, 24 января, на PlayStation 5 и PC.