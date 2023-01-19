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39 минут назад

В сеть слили первый час прохождения Forspoken с катсценами и геймплеем

Игромания.ру

Ранее на форуме Resetera опубликовали первый час прохождения Forspoken, в котором можно увидеть несколько катсцен и геймплей. Оригинальный пост быстро почистили, но сам ролик успели сохранить.

Видео демонстрирует самое начало игры: в нём главная героиня Фрей оказывается в нескольких неприятных ситуациях в родном Нью-Йорке, а затем переносится в фэнтезийный мир под названием Атия. Там девушка знакомится с неожиданным спутником, говорящим браслетом, и отправляется исследовать новый мир, полный опасных приключений.

Пользователь, записавший первый час геймплея, успел пройти несколько вступительных заданий и даже сразиться с драконом.Forspoken выходит в этом месяце, 24 января, на PlayStation 5 и PC.

Ранее Square Enix опубликовала кинематографичный трейлер игры, посвящённый главной героине. Кроме того, в сети появились системные требования игры и полный список трофеев.

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