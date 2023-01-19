Ремейк Dead Space пугает даже своих разработчиков

Создатели ремейка Dead Space из EA Motive продолжают рассказывать о том, как проект будет пугать и затягивать в себя игроков. Технический директор Дэвид Робиллард, к примеру, признался, что не может играть в хоррор ночью в наушниках, потому что ему становится очень страшно.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Всё дело в реализме ремейка, его атмосфере, звуковом сопровождении и, конечно же, новых пугающих системах вроде «оператора стресса», о котором разработчики рассказывали ранее. По словам Робилларда, команда могла бы создать нечто похожее на PS4, но «не на том уровне, на котором делает сейчас».

Старший продюсер Филипп Дюшарм отметил, что одним из главных преимуществ ремейка Dead Space является погружение. Разработчики хотели сделать так, чтобы хоррор буквально засасывал игроков и не отпускал их даже в туалет.

Ремейк приветствует как фанатов, так и новичков. И если вторые смогут окунуться в историю с нуля, то первых ждёт приятное чувство ностальгии и нечто большее. Разработчики сохранили много знакомых моментов оригинала, разбавив их неожиданными ситуациями и сюрпризами. Как уточняет Робиллард, команда хотела заполнить пробелы, чтобы игрок не чувствовал себя в безопасности даже в хорошо знакомой области.