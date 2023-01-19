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1 час назад

В Институте развития интернета считают, что VK логично доверить создание игрового движка

Газета.Ru

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что компании VK можно доверить разработку российского игрового движка, так как она имеет хороших специалистов. Об этом он сообщил РИА Новости.

VK могут доверить создание игрового движка
Фото: UnsplashUnsplash

"Я также читал об этом в открытых источниках. Кому как не VK заниматься этим вопросом? Мне это кажется совершенно логичным", - сказал Гореславский.

С точки зрения квалификации программистов, продуктологов и маркетологов у VK, как считает гендир ИРИ, наверное, самые высокие показатели. Он добавил, что если они сделают отечественный игровой движок, то "будет круто".

В ноябре "Коммерсант" со ссылкой на документы VK, направленные в Минцифры РФ, писал, что VK планирует до конца 2025 года завершить разработку собственного игрового движка, который после будет продаваться заинтересовавшимся студиям. IT-гигант оценивает расходы по данному проекту в 2,8 млрд руб.

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