VK могут доверить создание игрового движка

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что компании VK можно доверить разработку российского игрового движка, так как она имеет хороших специалистов. Об этом он сообщил РИА Новости.

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"Я также читал об этом в открытых источниках. Кому как не VK заниматься этим вопросом? Мне это кажется совершенно логичным", - сказал Гореславский.

С точки зрения квалификации программистов, продуктологов и маркетологов у VK, как считает гендир ИРИ, наверное, самые высокие показатели. Он добавил, что если они сделают отечественный игровой движок, то "будет круто".