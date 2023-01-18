Студия Quantic Dream объявила, что общие продажи Detroit: Become Human превысили 8 млн копий. На достижение этого результата игре потребовалось более четырёх с половиной лет.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально релиз творения Дэвида Кейджа на PlayStation состоялся в мае 2018 года, а в конце 2019-го игра о восстании андроидов добралась до PC.

Впрочем, рубеж в 7 млн копий Detroit: Become Human преодолела в прошлом мае, так что игру стоит поздравить с новым миллионом проданных копий за прошедшие с тех пор восемь месяцев.