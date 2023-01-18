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1 час назад

Продажи Detroit: Become Human превысили 8 млн копий

Игромания.ру

Студия Quantic Dream объявила, что общие продажи Detroit: Become Human превысили 8 млн копий. На достижение этого результата игре потребовалось более четырёх с половиной лет.

Продажи Detroit: Become Human превысили 8 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально релиз творения Дэвида Кейджа на PlayStation состоялся в мае 2018 года, а в конце 2019-го игра о восстании андроидов добралась до PC.

Впрочем, рубеж в 7 млн копий Detroit: Become Human преодолела в прошлом мае, так что игру стоит поздравить с новым миллионом проданных копий за прошедшие с тех пор восемь месяцев.

Сейчас Quantic Dream трудится над экшеном во вселенной «Звёздных войн» под названием Star Wars Eclipse — это самая амбициозная игра компании. Студия уверяет, что их новая игра будет отличаться от Detroit: Become Human.

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