В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
54 минуты назад

Старт второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 перенесли на две недели

Чемпионат.com

Activision Blizzard объявила о переносе старта второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 на две недели вперёд. Изначально он должен был начаться 1 февраля, но издатель и разработчики решили запустить его 15-го числа.

Старт второго сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 перенесен
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы объяснили перенос второго сезона некоторыми изменениями в работе студии Infinity Ward. Они также отметили, что с 15 февраля игроки получат карту Resurgence для Warzone 2, а также новые локации для мультиплеера Modern Warfare 2, новые режимы и другой свежий контент.

Разработчики заявили, что более подробную информацию о втором сезоне они раскроют на следующей неделе.

Недавно стало известно, что Call of Duty: Modern Warfare 2 возглавила топ загрузок в американском PS Store в 2022 году.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители