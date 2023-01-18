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1 час назад

О Дэдпуле в Marvel's Midnight Suns расскажут уже завтра вечером

Игромания.ру

Создатели Marvel's Midnight Suns выпустили новый ролик, посвящённый герою первого дополнения для супергеройской тактики — Дэдпулу.

О Дэдпуле в Marvel's Midnight Suns расскажут уже завтра вечером
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Он вспоминает, как когда-то захватил контроль над социальными сетями игры, появившись и на сайте Marvel's Midnight Suns, а также призвал ждать новостей о DLC. Их раскроют уже завтра, 19 января в 20:00 МСК.

Релиз Marvel's Midnight Suns состоялся 2 декабря на PS5, Xbox Series и PC. В будущем также ожидаются версии для PS4, Xbox One и Switch. К слову, игра вошла в наш список лучших стратегий/тактик 2022 года.

Помимо Дэдпула, в состав сезонного пропуска входят Веном, Морбиус и Шторм.

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