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17 минут назад

Ozon будет продавать консольные версии Atomic Heart и Hogwarts Legacy

Игромания.руиещё 1

«Игромании» стало известно, что россияне смогут купить Hogwarts Legacy на Ozon не менее чем за 4 тыс рублей. Мы обратились в пресс-службу маркетплейса.

Ozon будет продавать консольные версии Atomic Heart и Hogwarts Legacy
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Там рассказали, что Hogwarts Legacy действительно появится в ассортименте Ozon, как и Atomic Heart. Предварительные заказы оформляться не будут. Обе игры станут доступны в течение недели после мирового релиза. Также помимо самих дисков, вероятно, появится и мерч обоих проектов.

Напомним, Hogwarts Legacy выйдет на PC, Xbox Series и PS5. Издания для PS4 и Xbox One выйдут 4 апреля, а на Ninitendo Switch игра появится 25 июля. А вот релиз Atomic Heart намечен на 21 февраля для PlayStation, Xbox и PC, заодно игра станет частью Xbox Game Pass. В России и СНГ проект на PC будет эксклюзивен для площадки VK Play.

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