Ozon будет продавать консольные версии Atomic Heart и Hogwarts Legacy

«Игромании» стало известно, что россияне смогут купить Hogwarts Legacy на Ozon не менее чем за 4 тыс рублей. Мы обратились в пресс-службу маркетплейса.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Там рассказали, что Hogwarts Legacy действительно появится в ассортименте Ozon, как и Atomic Heart. Предварительные заказы оформляться не будут. Обе игры станут доступны в течение недели после мирового релиза. Также помимо самих дисков, вероятно, появится и мерч обоих проектов.