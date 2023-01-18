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31 минуту назад

Returnal выйдет на PC уже 15 февраля

Игромания.ру

Sony опубликовала новый трейлер PC-версии Returnal, объявив, что игра выйдет на компьютерах 15 февраля. Ранее разработчики представили системные требования экшена.

Returnal выйдет на PC уже 15 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В свежем ролике компания рассказала об особенностях игры на PC, отметив поддержку современных технологий Nvidia и AMD, а также ультрашироких мониторов и DualSense. Кроме того, в Returnal на PC будет трассировка лучей.

В настоящее время Returnal доступна только на PS5 — релиз на платформе состоялся в апреле 2021 года.Материал обновляется

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