Returnal выйдет на PC уже 15 февраля

Sony опубликовала новый трейлер PC-версии Returnal, объявив, что игра выйдет на компьютерах 15 февраля. Ранее разработчики представили системные требования экшена.
В свежем ролике компания рассказала об особенностях игры на PC, отметив поддержку современных технологий Nvidia и AMD, а также ультрашироких мониторов и DualSense. Кроме того, в Returnal на PC будет трассировка лучей.
В настоящее время Returnal доступна только на PS5 — релиз на платформе состоялся в апреле 2021 года.Материал обновляется