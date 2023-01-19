Google официально закрыл стриминг Stadia

Эпоха стримингового сервиса Stadia от Google официально подошла к концу — сервера площадки были отключены.

Фото: Unsplash Unsplash

Работа Stadia началась ещё 19 ноября 2019 года, однако облачный сервис не смог привлечь к себе большую аудиторию и набрать популярность среди игроков. И уже в сентябре 2022 года было объявлено о грядущем закрытии.

В последнем обращении создатели Stadia поблагодарили команду авторов, сообщество и фанатов, которые продолжали поддерживать жизнь площадки. К сообщению прикрепили титры внутренней тестовой игры Stadia под названием Worm Game, которую желающие могли бесплатно попробовать на прошлой неделе.

При этом технологии, на основе которых работала Stadia, теперь будут использовать для других сервисов компании вроде YouTube и Google Play.

Одна из последних громких историй по Stadia затронула Red Dead Redemption 2 — игрок, который провёл в вестерне 6 тысяч часов, попросил у Rockstar «спасти» сохранения с облачной платформы.