Лучшие разгрузки в Warzone 2: ищем мета в loadouts

После релиза Warzone 2 прошло некоторое время, и мета-игра наконец устоялась: теперь пришло время поговорить о самой эффективной экипировке. Портал PC Gamer рассказал о лучшем оружии в игре и том, какими обвесами его стоит снабдить.

Фото: Steam Steam

Если вы возвращаетесь в Warzone после длительного перерыва, то предупреждаем: сиквел привнес значительные изменения в характеристики арсенала оружия, а также саму механику разгрузок. Снайперские винтовки больше не дальнобойные лазеры, убивающие любого противника одним выстрелом. TTK стал быстрее, из-за чего многие игроки отдают предпочтение скорострельному оружию, способному быстро выбить броню соперника.

Иными словами, мета складывается примерно так же, как на старте первой Warzone. На средних и дальних дистанциях большинство пользователей предпочитают легкие пулеметы и штурмовые винтовки с магазинами повышенной емкости; во второй слот идут пистолет-пулеметы. Дополнительный вес влияет на кое-какие важные характеристики, вроде скорости прицеливания, но способность как можно дольше стрелять без перезарядки играет большую роль. На данный момент, сообщество записало в фавориты следующее оружие.

RPK

Оптика: SZ-SRO-7

Дуло: Husher-65

Приклад: FT Tac-Elite

Ствол: TAC 597

Боеприпасы: 7.62 High Velocity

Fennec

Ствол: 5.5 Fennec Minitac

Дуло: Shikra Silencer

Подствольная планка: Agent Grip

Магазин: Fennec Mag 45

Задняя рукоять: Fennec Rubber Grip

TAQ-56

Оптика: Schlager 3.4X

Магазин: на 60 патронов

Дуло: Echoline GS-X

Ствол: 17.5” Tundra Pro

Подствольная планка: VX Pineapple

Kastov 762

Дуло: Kastovia DX90

Оптика: Cronen Mini Red Dot

Задняя рукоять: Ivanov ST-70

Подствольная планка: FTAC Ripper 56

Боеприпасы: 7.62 High Velocity

Lachmann Sub

Дуло: FTAC Castle Comp

Магазин: на 40 патронов

Приклад: LM Stockless MOD

Задняя рукоять: Lachmann TCG-10

Signal 50