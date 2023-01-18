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56 минут назад

Лучшие разгрузки в Call of Duty: Warzone 2: ищем мета в loadouts

Мария Иванова

После релиза Warzone 2 прошло некоторое время, и мета-игра наконец устоялась: теперь пришло время поговорить о самой эффективной экипировке. Портал PC Gamer рассказал о лучшем оружии в игре и том, какими обвесами его стоит снабдить.

Лучшие разгрузки в Warzone 2: ищем мета в loadouts
Фото: SteamSteam

Если вы возвращаетесь в Warzone после длительного перерыва, то предупреждаем: сиквел привнес значительные изменения в характеристики арсенала оружия, а также саму механику разгрузок. Снайперские винтовки больше не дальнобойные лазеры, убивающие любого противника одним выстрелом. TTK стал быстрее, из-за чего многие игроки отдают предпочтение скорострельному оружию, способному быстро выбить броню соперника.

Иными словами, мета складывается примерно так же, как на старте первой Warzone. На средних и дальних дистанциях большинство пользователей предпочитают легкие пулеметы и штурмовые винтовки с магазинами повышенной емкости; во второй слот идут пистолет-пулеметы. Дополнительный вес влияет на кое-какие важные характеристики, вроде скорости прицеливания, но способность как можно дольше стрелять без перезарядки играет большую роль. На данный момент, сообщество записало в фавориты следующее оружие.

RPK

  • Оптика: SZ-SRO-7
  • Дуло: Husher-65
  • Приклад: FT Tac-Elite
  • Ствол: TAC 597
  • Боеприпасы: 7.62 High Velocity

Fennec

  • Ствол: 5.5 Fennec Minitac
  • Дуло: Shikra Silencer
  • Подствольная планка: Agent Grip
  • Магазин: Fennec Mag 45
  • Задняя рукоять: Fennec Rubber Grip

TAQ-56

  • Оптика: Schlager 3.4X
  • Магазин: на 60 патронов
  • Дуло: Echoline GS-X
  • Ствол: 17.5” Tundra Pro
  • Подствольная планка: VX Pineapple

Kastov 762

  • Дуло: Kastovia DX90
  • Оптика: Cronen Mini Red Dot
  • Задняя рукоять: Ivanov ST-70
  • Подствольная планка: FTAC Ripper 56
  • Боеприпасы: 7.62 High Velocity

Lachmann Sub

  • Дуло: FTAC Castle Comp
  • Магазин: на 40 патронов
  • Приклад: LM Stockless MOD
  • Задняя рукоять: Lachmann TCG-10

Signal 50

  • Ствол: 29” TV Kilo-50
  • Дуло: Talon Sixteen
  • Подствольная планка: FTAC Ripper 56
  • Боеприпасы: .50 Cal High Velocity
  • Лазер: Schlager PEQ Box IV
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