Лучшие разгрузки в Warzone 2: ищем мета в loadouts

После релиза Warzone 2 прошло некоторое время, и мета-игра наконец устоялась: теперь пришло время поговорить о самой эффективной экипировке. Портал PC Gamer рассказал о лучшем оружии в игре и том, какими обвесами его стоит снабдить.
Если вы возвращаетесь в Warzone после длительного перерыва, то предупреждаем: сиквел привнес значительные изменения в характеристики арсенала оружия, а также саму механику разгрузок. Снайперские винтовки больше не дальнобойные лазеры, убивающие любого противника одним выстрелом. TTK стал быстрее, из-за чего многие игроки отдают предпочтение скорострельному оружию, способному быстро выбить броню соперника.
Иными словами, мета складывается примерно так же, как на старте первой Warzone. На средних и дальних дистанциях большинство пользователей предпочитают легкие пулеметы и штурмовые винтовки с магазинами повышенной емкости; во второй слот идут пистолет-пулеметы. Дополнительный вес влияет на кое-какие важные характеристики, вроде скорости прицеливания, но способность как можно дольше стрелять без перезарядки играет большую роль. На данный момент, сообщество записало в фавориты следующее оружие.