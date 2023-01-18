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1 час назад

В России начали принимать заказы на Atomic Heart для консолей

Чемпионат.com

Магазин «1С-Интерес« начал принимать предварительные заказы на диски Atomic Heart для PS5, PS4 и Xbox Series X. Цена — 5999 рублей. Дата выхода — 6 марта, то есть через две недели после мировой премьеры.

В России начали принимать заказы на Atomic Heart для консолей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, речь идёт о копиях по параллельному импорту. Во-первых, издателем указан Focus Entertainment (он занимается игрой по всему миру, кроме стран СНГ). Во-вторых, релиз через пару недель после выхода. В-третьих, в других больших магазинах предзаказы не запустились.

Поддержка магазина «1С-Интерес» не смогла подтвердить информацию о поставщике, отметив, что сейчас она недоступна. Но на дисках с игрой будет русский язык.

На данный момент поставщиком информация не уточняется, по текущим данным известно лишь, что игра ожидается на русском языке.

Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. На ПК в России и странах СНГ игру будут продавать через магазин VK Play.

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