Создатели «Ведьмака» отреагировали на фото порноактрисы в «их студии»

Официальный представитель студии CD Projekt RED заявил, что польская порноактриса Bunny Marthy не участвует в разработке каких-либо проектов компании. Комментарий опубликовало польское подразделение игрового издания Eurogamer.

Фото: Газета.ru Газета.ru

«CD Projekt RED не работает с Bunny Marthy, и место на фото — не наша студия для захвата движений», — сообщил представитель разработчика.

В октябре 2022 года порноактриса выложила фотографию в костюме для захвата движений на фоне доски с логотипом игры The Witcher 3: Wild Hunt и подписями разработчиков.

Фанаты серии посчитали, что изображение сделано в студии CD Projekt RED и что Bunny Marthy участвует в разработке новой игры «Ведьмак 4» или дополнения для Cyberpunk 2077.