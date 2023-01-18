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1 час назад

Создатели «Ведьмака» отреагировали на фото порноактрисы в «их студии»

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель студии CD Projekt RED заявил, что польская порноактриса Bunny Marthy не участвует в разработке каких-либо проектов компании. Комментарий опубликовало польское подразделение игрового издания Eurogamer.

Создатели «Ведьмака» отреагировали на фото порноактрисы в «их студии»
Фото: Газета.ruГазета.ru

«CD Projekt RED не работает с Bunny Marthy, и место на фото — не наша студия для захвата движений», — сообщил представитель разработчика.

В октябре 2022 года порноактриса выложила фотографию в костюме для захвата движений на фоне доски с логотипом игры The Witcher 3: Wild Hunt и подписями разработчиков.

Фанаты серии посчитали, что изображение сделано в студии CD Projekt RED и что Bunny Marthy участвует в разработке новой игры «Ведьмак 4» или дополнения для Cyberpunk 2077.

Ранее разработчик-энтузиаст под ником crthdr создал для некстген-версии «Ведьмак 3» мод, который превращает RPG в игру с видом от первого лица.

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