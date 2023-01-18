В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

В 2022 году россияне потратили на Dota 2 минимум 1,7 млрд рублей

Газета.Ru

В 2022 году в преддверии чемпионата мира The International 11 по Dota 2 российские игроки потратили на Battle Pass $24,9 млн, что равно примерно 1,7 млрд руб. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы STRATZ.

Названа сумма потраченных россиянами денег на Dota 2 в 2022 году
Фото: Газета.ruГазета.ru

Среди всех стран мира по щедрости Россия оказалась на втором месте, уступив только Китаю, который потратил на Battle Pass $26,3 млн. На третьей строчке оказались США с результатом $11,3 млн. В топ-5 также вошли Япония ($6 млн) и Украина ($5,8 млн).

Самая большая сумма среднего платежа за Battle Pass 2022 – $94 – также была зафиксирована в Китае. На втором месте с показателем $82 оказалась Австралия. На третьем Гонконг – $78. Россия оказалась только на 190-й строчке с показателем $43.

Всего же игроки из 256 стран в 2022 году купили Battle Pass на сумму $293 (примерно 20 млрд руб.). При этом в качестве призового фонда компания Valve выделила только $18,9 млн, что вызвало недовольство у киберспортивной команды Team Secret, которая заняла на The International 11 второе место и получила $2,4 млн.

Battle Pass – это эксклюзивный набор внутриигровых бонусов, который в Dota 2 продается в преддверии каждого чемпионата The International. Часть вырученных с продажи наборов денег Valve тратит на формирование призового фонда для победителей киберспортивного турнира.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Dota 2 вошла в список самых популярных киберспортивных дисциплин среди зрителей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители