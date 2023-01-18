Названа сумма потраченных россиянами денег на Dota 2 в 2022 году

В 2022 году в преддверии чемпионата мира The International 11 по Dota 2 российские игроки потратили на Battle Pass $24,9 млн, что равно примерно 1,7 млрд руб. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы STRATZ.

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Среди всех стран мира по щедрости Россия оказалась на втором месте, уступив только Китаю, который потратил на Battle Pass $26,3 млн. На третьей строчке оказались США с результатом $11,3 млн. В топ-5 также вошли Япония ($6 млн) и Украина ($5,8 млн).

Самая большая сумма среднего платежа за Battle Pass 2022 – $94 – также была зафиксирована в Китае. На втором месте с показателем $82 оказалась Австралия. На третьем Гонконг – $78. Россия оказалась только на 190-й строчке с показателем $43.

Всего же игроки из 256 стран в 2022 году купили Battle Pass на сумму $293 (примерно 20 млрд руб.). При этом в качестве призового фонда компания Valve выделила только $18,9 млн, что вызвало недовольство у киберспортивной команды Team Secret, которая заняла на The International 11 второе место и получила $2,4 млн.

Battle Pass – это эксклюзивный набор внутриигровых бонусов, который в Dota 2 продается в преддверии каждого чемпионата The International. Часть вырученных с продажи наборов денег Valve тратит на формирование призового фонда для победителей киберспортивного турнира.