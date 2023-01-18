В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
52 минуты назад

В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» будут обширные настройки доступности

Чемпионат.com

Разработчики Hogwarts Legacy продолжают делиться подробностями проекта. На днях авторы рассказали об опциях доступности для людей с ограниченными возможностями. Всего в ролевой игре по «Гарри Поттеру» будет около 23 различных функций, которые можно будет настроить под себя.

В Hogwarts Legacy будут обширные настройки доступности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Одной из главных опций станет преобразование текста в речь для слабовидящих игроков. Пользователи также смогут настроить размер субтитров, включить режим для дальтоников, увеличить контрастность текста и отключить графические эффекты вроде размытия в движении.

Кроме того, геймеры смогут настроить чувствительность стиков на геймпаде, воспользоваться автоприцеливанием для заклинаний и включить функцию высокой контрастности противников. А на PS5 появится эксклюзивная функция: управлять полётами на метле и призванных существах можно будет с помощью гироскопа на геймпаде.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК, 4 апреля появится на PS4 и Xbox, а 25 июля доберётся до Nintendo Switch.

Игры,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители