Журналисты оценили ремастеры Persona 3 Portable и Persona 4 Golden

Завтра состоится релиз обновлённых Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Nintendo Switch, консолях Microsoft и PC (только P3P). А сегодня игровые журналисты делятся своими впечатлениями от ремастеров после снятия эмбарго. И в целом они оказались положительными.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На Metacritic Persona 3 Portable для Nintendo Switch набрала 82 балла на основе 16 оценок, а Persona 4 Golden для Nintendo Switch — 92 балла на основе 14 рецензий. Кстати, говоря о Persona 4 Golden, критики сошлись во мнении, что версия для Nintendo Switch является лучшим вариантом, чтобы ознакомиться с популярной ролевой игрой Atlus.

Оба ремастера стали достойным переносом классики на современные консоли. Визуальные эффекты могут показаться несколько устаревшими, но это вряд ли испортит общие впечатления.

Журналисты также указали на то, что обновлённая Persona 3 Portable не включает в себя контент из Persona 3 FES. Играть в неё порекомендовали любителям визуальных новелл или тем, кто заранее ознакомился с другими частями серии.