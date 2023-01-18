В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
19 минут назад

Журналисты оценили ремастеры Persona 3 Portable и Persona 4 Golden

Игромания.ру

Завтра состоится релиз обновлённых Persona 3 Portable и Persona 4 Golden на Nintendo Switch, консолях Microsoft и PC (только P3P). А сегодня игровые журналисты делятся своими впечатлениями от ремастеров после снятия эмбарго. И в целом они оказались положительными.

Журналисты оценили ремастеры Persona 3 Portable и Persona 4 Golden
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На Metacritic Persona 3 Portable для Nintendo Switch набрала 82 балла на основе 16 оценок, а Persona 4 Golden для Nintendo Switch — 92 балла на основе 14 рецензий. Кстати, говоря о Persona 4 Golden, критики сошлись во мнении, что версия для Nintendo Switch является лучшим вариантом, чтобы ознакомиться с популярной ролевой игрой Atlus.

Оба ремастера стали достойным переносом классики на современные консоли. Визуальные эффекты могут показаться несколько устаревшими, но это вряд ли испортит общие впечатления.

Журналисты также указали на то, что обновлённая Persona 3 Portable не включает в себя контент из Persona 3 FES. Играть в неё порекомендовали любителям визуальных новелл или тем, кто заранее ознакомился с другими частями серии.

Геймплей Persona 3 Portable на Xbox Series X

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители