Atomic Heart насторожила западных журналистов

Журналисты западных игровых изданий опубликовали предварительные обзоры шутера в советском сеттинге Atomic Heart от российской студии Mundfish. Статьи появились в том числе на сайтах таких изданий, как IGN и PC Gamer.

Фото: Газета.ру Газета.ру

События Atomic Heart происходят в альтернативном Советском Союзе в конце 1950-х годов. Игрок будет управлять майором Сергеем Нечаевым. Журналисты опубликовали свои впечатления после четырех часов игры в Atomic Heart.

Журналисты сошлись во мнениях насчет графики проекта. По их словам, Atomic Heart — красивая, но сложная игра. При этом журналист IGN Тристан Огилви подверг критике слишком разговорчивого протагониста.

По его словам, Нечаев без остановки отпускает в адрес роботов колкости и шутки. «Его фразы кажутся чем-то более близким к сквернословящему 14-летнему фанату Fortnite», — пояснил Огилви.

Он также отметил, что Atomic Heart крайне много позаимствовала для своего проекта из таких игр, как Half-Life 2, Bioshock и Doom. В этих популярных играх главные герои неразговорчивы, в связи с чем обилие фраз от Нечаева особенно расстроило Огилви.

Опасения у журналистов также вызвали достаточно поверхностный интерес игры к Советскому Союзу, большие локации с повторяющимся наполнением, но отсутствием геймплейной свободы.

«Обеспокоен тем, что на широких открытых пространствах между пятью основными объектами Atomic Heart может не хватать интересных вещей для открытия», — заключил автор IGN.