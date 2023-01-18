Modern Warfare 2 и Elden Ring возглавили топ по выручке в США

Аналитик NPD Group Мэт Пискателла представил данные о продажах игр и консолей в США за прошлый год, отдельно отметив и декабрь.

В последний месяц 2022-го пользователи из США потратили на игровое направление 7,6 млрд долларов, что на 2% выше, чем за тот же период в прошлом году. Продажи железа выросли на 16%, а результат у игр и аксессуаров оказался примерно похожим (падение в 1% и 2%).

За весь год траты на индустрию составили 56,6 млрд долларов — на 5% ниже, чем в 2021 году. При этом увеличился рост расходов на подписки и, опять же, выросли продажи железа. Лучше всего в декабре по численным продажам показала себя Nintendo Switch, далее следует PS5 и Xbox Series S.

Такой же результат и по числу за год, а вот с точки зрения выручки на первом месте оказалась PS5 (следом Switch и Xbox Series S).

Топ по продажам за декабрь возглавила Call of Duty: Modern Warfare 2, за ней следуют Pokemon Scarlet и Violet и God of War: Ragnarok. Среди новинок месяца в первую десятку попали NFS: Unbound (8 место) и Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (10 строчка).

The Callisto Protocol очутилась лишь на 17 позиции топа, уступив различным хитам прошлого времени.

Call of Duty: Modern Warfare 2 возглавила и топ по выручке за весь год, за ней следуют Elden Ring и Madden NFL 23.