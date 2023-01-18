Геймер слил «секретные» данные США об истребителе F-16

Пользователь форума онлайн-игры War Thunder под ником spacenavy90 опубликовал закрытую информацию об истребителе General Dynamics F-16 Fighting Falcon во время спора о свойствах военной машины с другими геймерами. Об этом сообщает издание Aerotime Hub.

В частности, spacenavy90 выложил на форуме информацию о ракетах AIM-120 AMRAAM и системе управления SCP. К своему посту пользователь прикрепил документ, который, судя по всему, является частью руководства по летной эксплуатации F-16.

Вскоре модераторы форума удалили файл из поста spacenavy90, сославшись на то, что документ содержит данные с ограниченным доступом. Хотя с документа уже снят гриф секретности, он все еще предназначен только для внутреннего использования Минобороны США, государственными учреждениями и частными лицами с официальным разрешением от правительства США.

В Aerotime Hub отметили, что это не первый раз, когда пользователь форума War Thunder слил закрытую информацию о военной технике. Например, в 2021 году там была опубликована документация к британскому танку Challenger 2, а в 2022-м информация уже о французском и китайском танках Leclerс и Type 99, а также данные о противотанковых снарядах DTC10-125 и свойствах брони вертолета Eurocopter Tiger.

Пользователи, как правило, публикуют секретную информацию в попытках доказать разработчикам War Thunder свою правоту относительно свойств той или иной военной машины.