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57 минут назад

Продажи дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise превысили 5 млн копий

Чемпионат.comиещё 1

Capcom на своём сайте сообщила, что продажи крупного дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise превысили 5 млн копий — в это число входят как физические, так и цифровые копии проекта.

Продажи дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise превысили 5 млн копий
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

О 4 млн проданных копий сообщалось в августе. Почти за полгода DLC купили ещё 1 млн раз. Число будет постепенно расти.

Кроме того, тираж Monster Hunter World: Iceborne, масштабного дополнения Monster Hunter: World, выпущенного в сентябре 2019 года, превысил 10 млн копий.

Sunbreak — масштабное дополнение для Monster Hunter Rise. С его выходом в игре появились новые ранги, локации, монстры, сюжетные фрагменты и многое другое. Сама Monter Hunter Rise доступна на ПК и Nintendo Switch, но должна добраться и до PS5 с Xbox Series.

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