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1 час назад

Автор Pentiment поговорил о сравнении игры с Disco Elysium и русской локализации

Игромания.руиещё 1

Джош Сойер, автор ролевого приключения Pentiment, поговорил о прошлых сравнениях своего последнего проекта с Disco Elysium, утечках и обещанной русской локализации.

Автор Pentiment ответил на сравнения игры с Disco Elysium
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, первая утечка о существовании Pentiment сопровождалась утверждением, что игра будет похожа на культовую Disco Elysium. Сойер отметил, что это утверждение было ложным тогда и остаётся ложным сейчас.

При этом он согласен с мнениями о том, что сам он не смог бы создать проект, похожий на Disco Elysium. Но он и не преследовал такую цель. Его писательская работа совершенно отличается от Disco Elysium, а имитация привела бы к плохому результату.Однако во время утечки Сойер не мог рассказать о Pentiment и развеять слухи. Разработчик признался, что неприятно, когда нельзя защитить себя и свой проект от ошибочных утверждений. Это, по его словам, и есть одна из самых больших проблем, связанных с утечками и слишком ранними анонсами. Аудитория будет говорить что угодно, а создателям игр придётся молчать до определённого момента.

Сойер также рассказал, что в настоящее время Obsidian Entertainment работает над дополнительными локализациями Pentiment, среди которых есть и обещанный русский язык. Но он пока не знает, когда именно они будут готовы.

Pentiment доступна на PC и Xbox, в том числе и по подписке Game Pass. Недавно стало известно, что саундтрек проекта выпустят на виниле.

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