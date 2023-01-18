Автор Pentiment ответил на сравнения игры с Disco Elysium

При этом он согласен с мнениями о том, что сам он не смог бы создать проект, похожий на Disco Elysium. Но он и не преследовал такую цель. Его писательская работа совершенно отличается от Disco Elysium, а имитация привела бы к плохому результату.Однако во время утечки Сойер не мог рассказать о Pentiment и развеять слухи. Разработчик признался, что неприятно, когда нельзя защитить себя и свой проект от ошибочных утверждений. Это, по его словам, и есть одна из самых больших проблем, связанных с утечками и слишком ранними анонсами. Аудитория будет говорить что угодно, а создателям игр придётся молчать до определённого момента.