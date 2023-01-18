В Genshin Impact добавили новую область и двух персонажей

Создатели Genshin Impact выпустили свежее обновление 3.4 под названием «Ночная гармония струн», которое добавляет в игру новых персонажей, новую область, обновлённый геймплей «Священного призыва семерых» и многое другое. Собрали самые главные подробности новинки ниже:

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

новая область Сумеру — пустыня Хадрамавет. Там игроки найдут ежедневные поручения, новые места рыбалки и Лучистые кристаллы;

два новых персонажа: 5-звёздочный дендро-герой Аль-Хайтам и 4-звёздочная Яо Яо;

подземелье Город погибших с наградами;

новое оружие, костюмы и истории;

обновлённый игровой процесс «Священного призыва семерых»;

пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.

новая область Сумеру — пустыня Хадрамавет. Там игроки найдут ежедневные поручения, новые места рыбалки и Лучистые кристаллы; два новых персонажа: 5-звёздочный дендро-герой Аль-Хайтам и 4-звёздочная Яо Яо; подземелье Город погибших с наградами; новое оружие, костюмы и истории; обновлённый игровой процесс «Священного призыва семерых»; пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.