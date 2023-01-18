В Genshin Impact добавили новую область и двух персонажей

Создатели Genshin Impact выпустили свежее обновление 3.4 под названием «Ночная гармония струн», которое добавляет в игру новых персонажей, новую область, обновлённый геймплей «Священного призыва семерых» и многое другое. Собрали самые главные подробности новинки ниже:
новая область Сумеру — пустыня Хадрамавет. Там игроки найдут ежедневные поручения, новые места рыбалки и Лучистые кристаллы; два новых персонажа: 5-звёздочный дендро-герой Аль-Хайтам и 4-звёздочная Яо Яо; подземелье Город погибших с наградами; новое оружие, костюмы и истории; обновлённый игровой процесс «Священного призыва семерых»; пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.
Вчера разработчики представили обзор событий обновления 3.4, во время которых игрокам выпадает шанс заполучить эксклюзивных персонажей и другие награды. С завтрашнего дня стартует первое событие «Ночная гармония струн», которое продлится до 6 февраля. Подробнее о нём можно узнать ниже.