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51 минуту назад

В Genshin Impact добавили новую область Сумеру, двух персонажей и не только

Игромания.ру

Создатели Genshin Impact выпустили свежее обновление 3.4 под названием «Ночная гармония струн», которое добавляет в игру новых персонажей, новую область, обновлённый геймплей «Священного призыва семерых» и многое другое. Собрали самые главные подробности новинки ниже:

В Genshin Impact добавили новую область и двух персонажей
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • новая область Сумеру — пустыня Хадрамавет. Там игроки найдут ежедневные поручения, новые места рыбалки и Лучистые кристаллы;
  • два новых персонажа: 5-звёздочный дендро-герой Аль-Хайтам и 4-звёздочная Яо Яо;
  • подземелье Город погибших с наградами;
  • новое оружие, костюмы и истории;
  • обновлённый игровой процесс «Священного призыва семерых»;
  • пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.

новая область Сумеру — пустыня Хадрамавет. Там игроки найдут ежедневные поручения, новые места рыбалки и Лучистые кристаллы; два новых персонажа: 5-звёздочный дендро-герой Аль-Хайтам и 4-звёздочная Яо Яо; подземелье Город погибших с наградами; новое оружие, костюмы и истории; обновлённый игровой процесс «Священного призыва семерых»; пополнения в рецептах, достижениях, именных картах и не только.

Вчера разработчики представили обзор событий обновления 3.4, во время которых игрокам выпадает шанс заполучить эксклюзивных персонажей и другие награды. С завтрашнего дня стартует первое событие «Ночная гармония струн», которое продлится до 6 февраля. Подробнее о нём можно узнать ниже.

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