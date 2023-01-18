Starfield может сменить Halo

Пользователь Reddit под ником iplaykazoo опубликовал фотографию коробки с консолью модели Xbox Series X для китайского региона, на которой изображён ключевой арт грядущей ролевой игры Starfield.
Ранее на упаковке игровой системы красовалось изображение Мастера Чифа, протагониста игр серии Halo, а также слоган «Power your dreams». Судя по всему, Microsoft возлагает на новый проект Тодда Говарда и Bethesda Game Studios большие надежды, планируя сделать игру своеобразным символом Xbox на ближайшее время.
Halo Infinite продержалась на этом посту два года — она была «лицом» консоли с самого её запуска, однако релиз игры состоялся лишь через год после поступления новых систем в продажу.Starfield должна выйти в первой половине 2023 года, однако Bethesda не спешит называть более точную дату выхода амбициозного проекта. Релиз ожидается лишь после Redfall, которая в свою очередь также не может похвастаться конкретикой в плане сроков поступления в продажу.