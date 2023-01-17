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23 минуты назад

Steam лишил россиян возможности покупать новую игру The Callisto Protocol

Ferra.ru

Компания Krafton, издатель игры The Callisto Protocol, внезапно заблокировала российским геймерам возможность покупать в Steam этот хоррор.

Steam лишил россиян возможности покупать новую игру The Callisto Protocol
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причина неизвестна. При входе в Steam на страницу проекта и попытке купить продукт выводится сообщение «Данный товар недоступен в вашем регионе». Возможность купить игру в России исчезла в ночь с 16 на 17 января.

При этом с лета игра была доступна для российских пользователей, её можно было предзаказать и купить после релиза. И вот через полтора месяца после выхода игры у россиян такую возможность почему-то забрали.

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