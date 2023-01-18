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1 час назад

We Were Here Forever выходит на консолях 31 января

Игромания.ру

Студия Total Mayhem Games назвала дату нового релиза кооперативной головоломки We Were Here Forever. Игра впервые в истории серии выйдет на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5 уже 31 января. И игроки смогут объединяться вне зависимости от платформы.

We Were Here Forever выходит на консолях 31 января
Фото: Игромания.руИгромания.ру

We Were Here Forever — четвертая часть серии We Were Here. В игре мы вновь попадём в загадочную крепость Касл-Рок и постараемся выбраться из неё при поддержке напарника. В ходе исследований два игрока будут получать разную информацию, необходимую для решения головоломок. И для успеха потребуется общение и совместные действия.

We Were Here Forever вышла на РС в мае 2022 года и получила в Steam очень положительные отзывы: её рекомендует 93% покупателей. На РС игра побила все рекорды продаж для студии Total Mayhem Games.

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