Создатели Stellaris анонсировали сюжетный набор «Первый контакт»

Компания Paradox объявила, что готовит к выпуску новое расширение к космической глобальной стратегии Stellaris. Сюжетный набор First Contact Story Pack позволит открывать примитивные цивилизации и наблюдать за ними.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроков ждут три новые предыстории. Вариант «Разорванные оковы» расскажет о представителе примитивной цивилизации, попавшем в плен к инопланетянам и сумевшем с товарищами захватить корабль похитителей. «Расплата» поставит нас перед фактом вторжения завоевателей из космоса: их удалось отбросить, но теперь у нашей цивилизации есть передовые технологии.

Третья предыстория носит название «Страх темноты», и в ней нам предстоит искать грань между осторожностью и паранойей. На одной из наших планет произошёл некий инцидент, и теперь придётся решать, идти ли на риск или послушать тех, кто опасается неизвестного.

Новая механика откроет больше вариантов взаимодействий с цивилизациями, ещё не открывшими полёты на сверхсветовой скорости. А технология маскировки позволит вести тайную разведку или устроить врагам засаду. Правда, и противника тоже может оказаться эта технология.