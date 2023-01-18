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1 час назад

Разработчик российской игры «Смута»: я бы назвал её «Ghost of Tsushima а-ля рус»

Чемпионат.com

Глава российской студии «Сайберия Нова» Алексей Копцев дал большое интервью о процессе разработки RPG «Смута», посвященной событиям Смутного времени в Московской Руси.

«Ghost of Tsushima а-ля рус»: разработчик рассказал об игре «Смута»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Выяснилось, что в игре не будет полноценного открытого мира, но можно будет перемещаться между локациями по мере изучения карты.

Как описал бы «Смуту»? Я бы назвал ее «Ghost of Tsushima а-ля рус». Игра у нас историческая, так что никаких левитирующих монахов. Максимум – лёгкий налёт мистицизма, когда вы встретите, скажем, бабушку-знахарку.

В ходе игры можно будет встретить множество разных противников — от волков и лесных разбойников до польских отрядов и банд наёмников.

Боевая система «Смуты» будет строиться вокруг того, что персонаж сможет менять облики, к которым привязаны уникальные оружие и эффекты.

Герой может переодеться в разбойника, выглядеть как крестьянин, который сражается обычным плотницким топором. Может выбрать амплуа князя со всеми сопутствующими эффектами. Можно выбрать облик скомороха, который использует метательные бомбочки. Играющий может почувствовать себя в совершенно разных ипостасях.

Копцев также сообщил, что процесс разработки начался в 2020 году, сейчас над игрой работают около 45 человек в штате и большое количество аутсорсеров. Кроме того, он отметил, что в России «Смута», скорее всего, будет продаваться в VK Play.

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