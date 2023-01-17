Стратегия Surviving the Abyss вышла в ранний доступ Steam

Издательское подразделение Paradox Arc и студия Rocket Flair из Белфаста объявили о премьере исследовательского симулятора Surviving the Abyss. Игра доступна в раннем доступе Steam, и до 24% января её можно купить со скидкой, за 639 рублей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Действие необычной градостроительной стратегии разворачивается на дне океана, куда мы отправляемся в альтернативном 1976 году. Наша миссия — построить глубоководный исследовательский центр, работающий над клонированием людей, и обеспечить его работу.

Выжить в нашей колонии будет непросто: для этого необходим постоянный приток кислорода, энергии, продуктов и других ресурсов. Чтобы отыскать их, потребуется исследование тёмной бездны, в которой могут таиться невиданные ужасы.