В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
16 минут назад

На дно! Стратегия Surviving the Abyss вышла в ранний доступ Steam

Игромания.ру

Издательское подразделение Paradox Arc и студия Rocket Flair из Белфаста объявили о премьере исследовательского симулятора Surviving the Abyss. Игра доступна в раннем доступе Steam, и до 24% января её можно купить со скидкой, за 639 рублей.

Стратегия Surviving the Abyss вышла в ранний доступ Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Действие необычной градостроительной стратегии разворачивается на дне океана, куда мы отправляемся в альтернативном 1976 году. Наша миссия — построить глубоководный исследовательский центр, работающий над клонированием людей, и обеспечить его работу.

Выжить в нашей колонии будет непросто: для этого необходим постоянный приток кислорода, энергии, продуктов и других ресурсов. Чтобы отыскать их, потребуется исследование тёмной бездны, в которой могут таиться невиданные ужасы.

Команда Rocket Flair одновременно работает ещё над одним проектом. Это Dynasty of the Sands, градостроительный симулятор, действие которого разворачивается в древнем Египте. Пока что нет никакой информации о сроках его релиза.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители