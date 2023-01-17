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1 час назад

Разработчики «Смуты» рассказали о сложностях работы после февраля 2022 года

Игромания.ру

Основатель студии Cyberia Nova Алексей Копцев в интервью «Навигатору игрового мира» рассказал, что после начала СВО в феврале прошлого года разработчики российского ролевого экшена «Смута» столкнулись со сложностями.

Разработчики «Смуты» рассказали о сложностях работы после февраля 2022 года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра создаётся на движке Unreal Engine 5, с которым, по словам Алексея Копцева, пока проблем не возникает. Однако как отметил основатель студии Cyberia Nova существует проблема с покупкой ассетов.

Алексей Копцев, основатель студии Cyberia Nova

«Когда мы, например, хотим купить десяток моделей пеньков, а нам пишут, что вы людоеды и живете в России. Еще была одна неприятная ситуация. Все собранные материалы мы хранили в Google Workspace, но потом нам отключили платежные инструменты, и, условно, 2 Тб данных ужались до 1,5 Гб. Хорошо, что мы это дело предвосхитили и начали заранее переносить данные. Большую часть спасли, но не все».

Ранее основатель студии Cyberia Nova поделился деталями разработки «Смуты» и отметил, что в ближайший год разработчики займутся производством контента, масштабированием игры. В основе сюжета будущей игры будет исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» за авторством Михаила Загоскина.

Главным героем станет Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими захватчиками.

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