Разработчики «Смуты» рассказали о сложностях работы после февраля 2022 года

«Когда мы, например, хотим купить десяток моделей пеньков, а нам пишут, что вы людоеды и живете в России. Еще была одна неприятная ситуация. Все собранные материалы мы хранили в Google Workspace, но потом нам отключили платежные инструменты, и, условно, 2 Тб данных ужались до 1,5 Гб. Хорошо, что мы это дело предвосхитили и начали заранее переносить данные. Большую часть спасли, но не все».